Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше тысячи граждан РФ за сутки прибыло в Костанайскую область

    23 Сентября 2022, 13:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области в связи с увеличением потока прибывших иностранных граждан напоминают порядок пребывания на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки в Костанайскую область прибыло более 1 тыс. граждан России. Произошло увеличение миграционного потока в два раза. С момента пересечения иностранным гражданином государственной границы Республики Казахстан, принимающая сторона в течение трех рабочих дней уведомляет органы внутренних дел по месту фактического пребывания иностранца. Такую процедуру можно осуществить посредством информационной системы «e.Qonaq» визово-миграционного портала, а также обратиться в полицию по месту фактического пребывания иностранцев», - сообщили в ведомстве.

    В региональном ДП проинформировали, что срок пребывания иностранных граждан в стране до 30 дней, за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан), которые пребывают в Казахстане до 90 дней со дня пересечения границы. До истечения 30 дней (для ЕАЭС – до 90 дней) иммигранты обязаны выехать за пределы Республики Казахстан. В случае нахождения свыше указанных сроков, принимающей стороне необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства и оформить разрешение на временное проживание по следующим целям пребывания - на работу, лечение, учебу, воссоединение с семьей и другое.

    В миграционной службе напомнили об ответственности иностранных граждан и принимающей стороны о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан, установленного порядка въезда, выезда и пребывания на территории РК.

    «Иностранные граждане наряду с гражданами Республики Казахстан несут такую же ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан», - подытожили в полиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Россия Граница
    Новости по теме
    Новости по теме
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане