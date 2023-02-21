Свыше тысячи госучреждений в Ташкенте оборудуют солнечными панелями

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана свыше 1 тысячи государственных учреждений оборудуют солнечными панелями на общую сумму более 400 млрд сумов ($35,3 млн), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Решением столичного кенгаша народных депутатов, в Ташкенте на установку солнечных панелей в 1063 организациях, финансируемых из бюджета города (детские сады, школы, больницы, бюджетные организации), планируется направить 390 млрд сумов.

Дополнительно за счет ссуды из республиканского бюджета в сумме 25,6 млрд сумов солнечными панелями оснастят 11 районных хокимиятов столицы, 13 отделов прокуратуры и 16 отделов УВД. Указанные расходы планируется поэтапно покрыть за счёт дополнительных источников доходов местного бюджета Ташкента в 2023—2024 годах.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 2023 года госучреждения, объекты экономики и домохозяйства будут поэтапно переводить на альтернативное энергоснабжение.





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