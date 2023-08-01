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    Свыше тысячи человек подали заявление по программе «Ауыл аманаты» в ЗКО

    1 Августа 2023, 23:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала мая текущего года в Западно-Казахстанской области реализуется программа «Ауыл аманаты», направленная на развитие животноводства, растениеводства, оснащения сельскохозяйственных кооперативов, развития малого бизнеса, проектов «Зеленый пояс» и «Молочный пояс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Для этих целей из республиканского бюджета выделено 6,4 млрд тенге. «Ауыл аманаты» предлагает льготное кредитование под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. Всего по области поступило 1106 заявок, из них одобрено 272 на общую сумму 1 млрд 852 млн тенге. Остальные заявки находятся на стадии рассмотрения. Активность проявляют жители Акжайыкской, Теректинской, Сырымской, Казталовской районов и района Байтерек. «Благодаря данной программе появилась возможность приобрести станок для комплектации твердых бытовых отходов. Сейчас я собираю изделия из пластика, макулатуру и другие бытовые отходы и сдаю их в городе Уральск. Также начал заниматься переработкой шерсти скота и производством подушек и одеял», - поделился житель Теректинского района Саржан Ибатов. Напомним, что на сегодняшний день прием заявок по программе «Ауыл аманаты» завершен, так как общая сумма, указанная в поданных заявлениях, превысила установленный лимит - 6,4 млрд тенге. Завершение рассмотрения всех заявок планируется до конца августа текущего года.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Бизнес Западно-Казахстанская область Экономика
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