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    Свыше тысячи астанчан трудоустроили по программе «Жасыл ел»

    11 Августа 2020, 21:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане более 1000 молодых людей трудоустроено по программе «Жасыл ел» за полгода. Работа молодежных трудовых отрядов выстроена с соблюдением санитарных эпидемиологических требований, передает официальный сайт столичного акимата.

    В программе «Жасыл ел» участвуют молодые люди трех возрастных категорий. В первую группу входят дети из многодетных и малообеспеченных семей в возрасте от 14 до 17 лет. Во вторую включены студенты колледжей и вузов в возрасте от 17 до 22 лет. К третьей категории относится безработная молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

    120 жасылеловцев задействованы в работе по уходу за насаждениями в зеленом поясе столицы. Они занимаются рыхлением и поливом пригородных кустарников и саженцев – берез, сосен, тополей.

    Помимо зарплаты в 90 тысяч тенге, которую выплачивает ТОО «Астана Орманы», молодые люди получают дополнительную денежную премию в размере 35 394 тенге, выделенную по программе «Жасыл ел».

    Рабочий процесс трудовых отрядов выстроен с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Так, не допускается их скопление в одном месте. На открытом воздухе ребята работают, выдерживая дистанцию не менее двух метров. Обязательно для них и наличие масок и перчаток.

    Стоит отметить, что в этом году в ряды студенческих строительных и трудовых отрядов «Жасыл ел» в столице было принято 1200 молодых людей. В прошлом году по квоте было трудоустроено 975 человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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