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    Свыше трем тысячам столичных дольщиков планируют выдать ключи от квартир в этом году

    23 Сентября 2022, 18:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца 2022 года в Астане планируют завершить проблемы около трех тысяч дольщиков. Об этом сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды города Астаны Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в столичном управлении, в 2019 году в столице насчитывалось 52 проблемных объекта.

    «По итогам 2020 года разрешены проблемы 20 домов в 14 объектах, это 2 тыс. 700 дольщиков.

    Уполномоченной организацией «Елорда құрылыс компаниясы» в 2021 году завершено строительство 57 домов в восьми объектах. Это охватывает около 7 тыс. дольщиков. До конца 2022 года планируется завершить оставшиеся 40 домов в 11 объектах. По прогнозам уполномоченной организации на 2021-2023 годы запланировано строительство в 33 объектах. Это свыше 10 тыс. дольщиков», - сказал Даулет Доскулов на заседании городского маслихата.

    По словам руководителя управления, на сегодняшний день на всех оставшихся проблемных объектах ведутся строительно-монтажные работы.

    «Среди проблемных объектов такие жилые комплексы как: ЖК «Арыстан» (третья очередь), «Айсанам Де люкс», ЖК «Арыстан» (1-2 очередь), «Алтын шар», «Шыгыс» 4,1, «Жагалау 4», ЖК «Royal Expo», ЖК «Комсомольский», «Аниса» (вторая-третья очереди).

    Он уточнил, что компанией на завершение строительства проблемных многоквартирных домов выделены средства из бюджета в размере 140 млрд тенге. Даулет Доскулов заверил, что основная часть выделенной суммы освоена.

    В свою очередь в ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» уточнили, сколько дольщиков в этом году планируют получить ключи от долгожданных квартир.

    «Если смотреть планы на 2022 год, планируем ввести в эксплуатацию и выдать ключи дольщикам в 11 объектах. Это охватит 3 тыс. 537 дольщиков. Общая сумма на данное мероприятие в этом году составит 106 млрд тенге», - сообщил генеральный директор компании Руслан Кадесов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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