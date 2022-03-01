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    Свыше трехсот проектов по цифровизации реализовано в Костанайской области

    1 Марта 2022, 10:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области с начала реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» реализовано принтов на сумму почти в 50 миллиардов тенге. Об этом в своем Instagram сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поэтапная реализация проектов цифровизации в Костанайской области началась в 2018 году в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан».

    «За период с 2018-2021 год в области реализовано более 300 проектов на сумму 48 миллиардов тенге, из которых 37 миллиардов – частные инвестиции,- отметил глава региона. — Реализация госпрограммы показала положительный результат. Экономический эффект составил порядка 9 миллиардов тенге, создано 300 рабочих мест».

    Архимед Мухамбетов напомнил, что в октябре прошлого года был утвержден национальный проект «Технологический рывок цифровизации, науки и инноваций», целью которого является становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решение на основе достоверных данных во всех отраслях экономики.

    «По итогам совещания поручил регионам держать на контроле обеспечить дальнейшую реализацию проектов в сфере цифровизации», - подытожил аким.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Регионы Казахстана Цифровой Казахстан
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