Свыше трехсот проектов по цифровизации реализовано в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области с начала реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» реализовано принтов на сумму почти в 50 миллиардов тенге. Об этом в своем Instagram сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поэтапная реализация проектов цифровизации в Костанайской области началась в 2018 году в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан».

«За период с 2018-2021 год в области реализовано более 300 проектов на сумму 48 миллиардов тенге, из которых 37 миллиардов – частные инвестиции,- отметил глава региона. — Реализация госпрограммы показала положительный результат. Экономический эффект составил порядка 9 миллиардов тенге, создано 300 рабочих мест».

Архимед Мухамбетов напомнил, что в октябре прошлого года был утвержден национальный проект «Технологический рывок цифровизации, науки и инноваций», целью которого является становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решение на основе достоверных данных во всех отраслях экономики.

«По итогам совещания поручил регионам держать на контроле обеспечить дальнейшую реализацию проектов в сфере цифровизации», - подытожил аким.