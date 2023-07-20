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    Свыше трехсот человек спасено при ЧС в области Абай

    20 Июля 2023, 14:10

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов проинформировал об оперативной обстановке в области Абай на встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «С начала года спасатели области Абай спасли свыше трехсот человек. Это в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в регионе зарегистрировано свыше пятисот чрезвычайных ситуаций», - рассказал глава МЧС.

    Основную долю происшествий по области составляют бытовые и производственные пожары или порядка 90%.

    Как отметил Сырым Шарипханов в ходе встречи с населением области Абай, их наибольшее количество приходится на отопительный период.

    Также министр проинформировал население региона об оперативной обстановке по стране. Так, за первое полугодие министерством не допущен рост погибших при чрезвычайных ситуациях, их количество снижено на 8,4%. При этом, по республике зарегистрировано свыше 6-ти тысяч чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область
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