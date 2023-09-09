Свыше трех тысяч рекламных вывесок демонтировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала года с фасадов зданий во всех районах демонтировали свыше трех тысяч рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Только за август текущего года в городе выявлено 636 рекламных элементов не соответствующих дизайн-коду города.

Более трех тысяч вывесок и элементов наружной рекламы демонтировано.

Так, с фасадов зданий снимают несоответствующие рекламные вывески и баннеры. Жители Астаны считают, что такие изменения делают город современнее и уютнее.

Напомним, сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Отметим, что в январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.