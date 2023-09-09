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    05:35, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свыше трех тысяч рекламных вывесок демонтировали в Астане

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала года с фасадов зданий во всех районах демонтировали свыше трех тысяч рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Только за август текущего года в городе выявлено 636 рекламных элементов не соответствующих дизайн-коду города.


    Более трех тысяч вывесок и элементов наружной рекламы демонтировано.

    Так, с фасадов зданий снимают несоответствующие рекламные вывески и баннеры. Жители Астаны считают, что такие изменения делают город современнее и уютнее.

    Напомним, сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

    Отметим, что в январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.


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