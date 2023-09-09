Свыше трех тысяч рекламных вывесок демонтировали в Астане
Только за август текущего года в городе выявлено 636 рекламных элементов не соответствующих дизайн-коду города.
Более трех тысяч вывесок и элементов наружной рекламы демонтировано.
Так, с фасадов зданий снимают несоответствующие рекламные вывески и баннеры. Жители Астаны считают, что такие изменения делают город современнее и уютнее.
Напомним, сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.
Отметим, что в январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.