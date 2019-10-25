Свыше трех тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Алматы за три дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 15 пьяных автолюбителей задержали Алматы за три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, в целях повышения уровня культуры вождения, привития транспортной дисциплины водителям на дорогах и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, в эти дни в мегаполисе проводятся республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«За три дня проведения локальных рейдовых мероприятий на дорогах мегаполиса всего выявлено свыше 3-х тысяч нарушений ПДД. Чаще всего участники дорожного движения допускают нарушения правил маневрирования – 401, пользование при управление транспортного средства сотовым телефоном – 222, пристегнутый ремень безопасности – 219, создание аварийной обстановки – 50, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора – 19, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 15, выезд на полосу встречного движения – 6 и другие», - сообщил начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

По его словам, отдельными личностями допускается агрессивная форма управления транспортными средствами, что, порой, представляет угрозу безопасности дорожного движения.

Также следует отметить, что водительская культура тоже оставляет желать лучшего. В этой в ходе проведения данной отработки инспекторы уделяют особое внимание профилактической и праворазъяснительной работе.