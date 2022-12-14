Свыше трех тысяч казахстанцев ежегодно нуждаются в услугах санавиации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения РК Арман Баянбаев на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы рассказал о работе медицинской авиации, эвакуации тяжелых пациентов и географии полетов. По его словам, служба медицинской авиации Казахстана ежедневно осуществляет от 3 до 15 вылетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что медпомощь в экстренной форме с привлечением воздушного транспорта на республиканском уровне начала предоставляться казахстанцам с апреля 2011 года. Ежегодно в ее услугах нуждаются свыше трех тысяч граждан страны. Арман Баянбаев подчеркнул, что оказание экстренной медицинской помощи гражданам РК в форме медицинской авиации осуществляется в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Работа медицинской авиации в нашей стране ведется в следующих направлениях:

- Это вылеты специалистов для проведения консультаций или операций на месте, в случае, если пациент нетранспортабелен, находится в тяжелом состоянии, региональные врачи не владеют необходимыми методиками или квалификацией.

- Транспортировка пациентов из регионов в область, для оказания специализированной медицинской помощи, из области в республиканский центр, где им окажут высокотехнологичную помощь.

- Транспортировка донорских органов и биоматериала.

- Дистанционные медицинские услуги.

«Сегодня в среднем, медицинской авиацией осуществляется от 3 до 15 вылетов в сутки по стране. Наибольшая доля вылетов осуществляется для оказания медицинской помощи в случаях травм, в том числе по причине дорожно-транспортных происшествий, а также при патологиях детского возраста, болезнях системы кровообращения, при патологиях новорожденных, при акушерско-гинекологических патологиях, хирургических, терапевтических и других заболеваний», - сказал спикер.

Учитывая большую территориальную протяженность страны, за годы работы центра благодаря своевременно оказанной скорой медицинской специализированной, в том числе высокоспециализированной медицинской помощи, доставки специалистов в труднодоступные районы, транспортировки пациентов, а также донорских органов для последующей трансплантации, были спасены тысячи жизней. Потребность в экстренной медицинской помощи населению с каждым годом возрастает.

В настоящее время медавиацией используются 33 единицы воздушных судов – 20 самолетов и 13 вертолетов. Все используемые воздушные суда сертифицированы в Комитете гражданской авиации РК. За весь период деятельности с начала основания с 2011 года по октябрь 2022 года количество выполненных полетов по линии медицинской авиации составило 22 665 полетов. Осуществлено 78 вылетов для изъятия и транспортировки донорских органов. Выполнено 107 зарубежных вылетов в 25 стран мира с целью транспортировки граждан Республики Казахстан и кандасов в клиники страны, находящихся в критическом состоянии за рубежом.



