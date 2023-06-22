Свыше сотни нарушений миграционного законодательства выявлено в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Костанайской области проходит Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2023», где за три дня операции полицейскими выдворено 6 иностранцев и выявлено более 160 нарушений миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

В основном, это нарушения правил пребывания иностранных граждан на территории страны и незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

«За три дня проведения ОПМ «Нелегал-2023» выявлены факты осуществления незаконной трудовой деятельности со стороны 15 граждан Республики Узбекистан и Азербайджан. Так, в Костанайском районе выявлено 6 граждан Узбекистана, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по строительству детского садика без разрешительных документов. В других случаях граждане Узбекистана и граждане Азербайджана в количестве 4 и 5 человек осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания в Рудном и по ремонту здания крыши в Костанае, без разрешительных документов», - сообщили в ведомстве.

Во всех случаях материалы в отношении нарушителей направлены в суд для принятия процессуального решения.

Работодатели, принявшие иностранных граждан на работу, также понесли наказание.