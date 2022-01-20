Свыше шести тысяч нарушений в области карантина растений выявил Минсельхоз

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ- По итогам 2021 года Министерством сельского хозяйства наложено административных штрафов на сумму более 455,2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было выявлено 6 140 нарушений в области карантина растений, в результате наложены административные штрафы на сумму более 455,2 млн тенге. Министерством сельского хозяйства при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля при импорте подкарантинной продукции из других стран выявлены 3 250 случая отсутствия фитосанитарного сертификата, 189 фактов обнаружения карантинных объектов, 577 случаев не предъявления подкарантинной продукции на вторичный досмотр в пункте назначения, 218 не соответствий фитосанитарного сертификата, в 113 случаях отсутствие маркировки, 5 фактов запрета на ручную кладь, 28 случаев переадресовки подкарантинной продукции в пути следования, 72 факта нарушений фитосанитарных требований и 3 случая ввоза запрещенной продукции», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего возвращено 21,3 тыс. тонн, 1 104 м3 и 44 827 штук подкарантинной продукции в страны импортеры. Принято 862 мер по осуществлению возврата, уничтожения и переработки подкарантинной продукции.

Подкарантинная продукция ввозилась из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Турецкой Республики, Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Вьетнама, Германии, Нидерландов, Франции, Польши и других стран.

Вместе с фитосанитарным контролем, министерством проводится системная работа по защите растений от вредителей. Одной из самых сильных угроз для сельского хозяйства Казахстана является саранча, которая подвергает опасности обеспечение продовольственной безопасности страны.

«У саранчи есть высокая способность к воспроизведению, формированию больших групп, миграциям на относительно большие расстояния (они могут летать до 100 км в день), и к расселению и размножению в различных средах обитания.

Министерством сельского хозяйства в 2021 году прогнозировалось распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640,85 тыс. га. Для зашиты растений выделено 2,0 млрд тенге, что позволило обеспечить необходимое количество пестицидов и оплату услуг по химической обработке на всю прогнозируемую площадь. Кроме того, создан необходимый запас пестицидов на площадь в 223,8 тыс. га. Для выявления очагов стадных саранчовых вредителей обследовано 38,4 млн га, с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS навигаторов и трекеров, планшетов.

Услуги по химической обработке против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур проведены в оптимальные сроки с высокой биологической эффективностью в 80 – 92 %. Поврежденность посевов саранчовыми вредителями, а также их миграции на сопредельные территории в 2021 году не отмечено», - пояснили в ведомстве.

Министерством сельского хозяйства РК в результате ежегодно проводимых мероприятий снижена площадь распространения стадных саранчовых вредителей с 1 885,0 тыс. га в 2017 году до 626,121 тыс. га в 2021 году.