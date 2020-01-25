Свыше шести тысяч молодых людей трудоустроились в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 6 тыс. молодых людей получили постоянную работу в 2019 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году в области в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 13 362 молодым людям оказаны различные виды социальной поддержки. Из них 6 359 получили постоянную работу. А еще в прошлом году в регионе 929 человек направлены на обучение основам бизнеса по программе «Бастау бизнес», 611 – на обучение по проекту Жас кәсіпкер. 589 молодых людей получили безвозмездные государственные гранты на открытие своего дела, а 89 – микрокредиты», - сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан.

По его информации, в рамках Года молодежи в регионе в 2019 году по проекту «С дипломом - в село!» 60 молодым специалистам выданы бюджетные кредиты, а 159 получили подъемные пособия. Наряду с этим по госпрограмме «Мәңгілік ел жастары – индустрияға «Серпін-2050» в Атырауской области получают образование 563 студента. В 2019 году по программе «Серпін-2050» 247 студентов завершили обучение по 12 специальностям.

В Атырауской области численность молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 145 378 человек. Это 23% от всего населения.