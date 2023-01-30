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    Свыше шести тысяч ипотечников смогут воспользоваться процедурой банкротства в РК

    30 Января 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка ответили на вопрос, сколько казахстанцев смогут воспользоваться процедурой банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество заемщиков по ипотечным кредитам, которые потенциально могут воспользоваться процедурой банкротства – порядка 6,5 тысячи человек. В настоящее время весь портфель ипотечного кредита составляет около 4,7 трлн тенге и заемщиками являются порядка 449 тысяч человек», - сообщил в ходе брифинга СЦК первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

    По его словам, чтобы сохранить жилье, существует процедура досудебного регулирования, которая дает людям возможность погасить просроченные кредиты.

    «Процедуру ввели в действие в прошлом году, в рамках которой заемщик обращается в течение 30 дней просрочки и банк в течение 15 дней должен рассмотреть заявку о реструктуризации займа. Также в прошлом году были законодательно усилены права ипотечных заемщиков», - отметил Н. Абдрхаманов.

    «В целом, Агентством проводится дополнительная работа по защите прав заемщиков из числа социально уязвимых категорий. Для них проводится с 2015 года программа рефинансирования ипотеки. В рамках нее уже была снижена долговая нагрузка порядка 9,5 тысячи граждан. Мы также планируем продление этой программы до июля этого года и планируем дополнительно оказать финансовую поддержку порядка 967 тысячам заемщикам из категории социально уязвимых», - проинформировал спикер.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Жилье
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