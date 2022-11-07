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      Северо-Казахстанская область

    Свыше семи миллионов тенге выманил у знакомых житель СКО

    7 Ноября 2022, 19:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили мошенника, который в течение нескольких лет выманивал деньги у своих знакомых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 24-летний горожанин с 2018-го года под различными предлогами просил деньги у своих знакомых. Кому-то говорил, что они нужны для выплаты обязательных сборов в иностранном банке, где у него имеется счет, у кого-то просил на ремонт машины, затем на покупку нового автомобиля и его перерегистрацию. Одну из знакомых он уговорил доверить ему банковские реквизиты и пароль от приложения, что позволило ему оформить кредит. У другой - занял деньги якобы на похороны родственника.

    Жертвами афериста стали семь человек. Они потеряли в целом более семи млн тенге.

    «В ходе следствия злоумышленник признал, что деньги, полученные мошенническим путем, проигрывал в азартные игры. Это увеличивало его долги, он вновь и вновь искал способ обмануть близких знакомых, пользуясь их финансовой и правовой неграмотностью», - сказал начальник следственного отдела Нуржан Омаров.

    Мошеннику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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