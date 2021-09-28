Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Свыше пяти тысяч рабочих мест в сельской местности намерены создать в РК

    28 Сентября 2021, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч постоянных рабочих мест в сельской местности позволят создать проекты, намеченные к реализации в текущем году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выход 128 проектов на полную мощность позволит дать положительный импульс для дальнейшего развития экономики страны. Объемы производства составят 1 трлн тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Экспортный потенциал, по словам министра, составит 800 млн долларов США (концентраты цветных металлов – АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», ТОО «Qaz Carbon», пищевая и техническая соль - АО «Аралтуз», рафинированное масло – ТОО «QAZAQ–ASTYQ GROUP» и тд.).

    «В сельской местности планируется создать 5,5 тысяч рабочих мест, а в моногородах (Сарань, Экибастуз и Риддер) 1,6 тысяч постоянных рабочих мест. При текущих обстоятельствах хорошая динамика индустриализации сохраняется благодаря импульсу, заданной первой пятилетки», - добавил Бейбут Атамкулов.

    Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, какие крупные проекты реализованы в Казахстане в текущем году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Промышленность МИИР РК Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане