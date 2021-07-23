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Свыше пяти млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса
23 Июля 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 опубликовал актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса.
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«22 июля 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 054 970 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 075 907 человек», - говорится в сообщении МВК.
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