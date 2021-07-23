Свыше пяти млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 опубликовал актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса.

«22 июля 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 054 970 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 075 907 человек», - говорится в сообщении МВК.