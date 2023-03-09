Свыше полутриллиона тенге держат казахстанцы на депозитах за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Комитета государственных доходов сообщили о том, что на зарубежных депозитах у казахстанцев имеется свыше 529 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 2 статьи 634 Налогового кодекса Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода. Таким образом, органы государственных доходов не располагают информацией о наличии депозитов за пределами РК», - пояснили в пресс-службе КГД.

Вместе с тем, в 2022 году помимо государственных служащих декларации о доходах и имуществе представлены руководителями национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, депутатами, акимами, а также кандидатами на госслужбу, в депутаты Маслихатов, супругами перечисленных лиц и т.д. впервые осуществлялось представление декларации о доходах и имуществе.

В декларациях о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2021 года содержится информация о том, что 354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках, из них 138 физических лиц являются должностными лицами. Общая сумма денег составляет 1 665 746 550 у.е. (529 132 842 427 тенге). Наибольшая сумма на иностранных банках приходится на ОАЭ – 308 млрд тенге, Сингапур – 158 млрд тенге и Швейцария – 36 млрд тенге.