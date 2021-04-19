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    Свыше полумиллиона нарушений ПДД выявлено с начала года с помощью камер видеофиксации

    19 Апреля 2021, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года с помощью камер видеофиксации выявлено свыше полумиллиона нарушений Правил дорожного движения в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительный профилактический и сдерживающий эффект указанным видам ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений ПДД. В 2020 году во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно установлено порядка 3,5 тысячи камер», - сказал Серик Тусупов на брифинге.

    Общее количество камер, по его словам, за прошлый год возросло на 36% и общее их количество в текущем году составило 13 174 единицы.

    «С начала года с их помощью выявлено свыше полумиллиона нарушений ПДД. В целом, ежегодно с их помощью выявляется каждое второе нарушение ПДД (48%, или 2,6 из 5,6 млн) Применение указанных камер позволяет обеспечить постоянный контроль за соблюдением транспортной дисциплины, а также исключить все коррупционные риски на дорогах. Данная мера позволила в целом повысить дисциплину участников дорожного движения, что повлияло на снижение показателей аварийности в стране», - добавил Серик Тусупов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Транспорт Безопасность МВД РК Цифровой Казахстан Общество Дороги
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