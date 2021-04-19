Свыше полумиллиона нарушений ПДД выявлено с начала года с помощью камер видеофиксации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года с помощью камер видеофиксации выявлено свыше полумиллиона нарушений Правил дорожного движения в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительный профилактический и сдерживающий эффект указанным видам ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений ПДД. В 2020 году во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно установлено порядка 3,5 тысячи камер», - сказал Серик Тусупов на брифинге.

Общее количество камер, по его словам, за прошлый год возросло на 36% и общее их количество в текущем году составило 13 174 единицы.

«С начала года с их помощью выявлено свыше полумиллиона нарушений ПДД. В целом, ежегодно с их помощью выявляется каждое второе нарушение ПДД (48%, или 2,6 из 5,6 млн) Применение указанных камер позволяет обеспечить постоянный контроль за соблюдением транспортной дисциплины, а также исключить все коррупционные риски на дорогах. Данная мера позволила в целом повысить дисциплину участников дорожного движения, что повлияло на снижение показателей аварийности в стране», - добавил Серик Тусупов.