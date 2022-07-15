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    Свыше полумиллиона астанчан вакцинировались от коронавируса

    15 Июля 2022, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полную иммунизацию прошли более 513 тыс. горожан. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на заседании в акимате по вопросам эпидситуации в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Продолжается работа по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. В городе работает 34 прививочных кабинета. На сегодня в столице первым компонентом вакцин привиты 532 931 человек, 74,8% от подлежащего вакцинации населения, вторым - 513 895 человек (72,1%).

    По словам руководителя, значительно улучшилась вакцинация среди беременных, подростков и женщин в период лактации. Из этого контингента вакцинированы 40594 человека.

    «Полную иммунизацию из подлежащего контингента получило 2360 беременных, 30 887 подростков и 7347 женщин в период лактации. Неохваченными вторым компонентом остаются около 800 человек. Работа поликлиниками в данном направлении продолжается», - сказал он.

    Тимур Муратов напомнил о важности вакцинации, потому что она прорабатывает коллективный​ иммунитет, тем самым позволяет обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

    «Необходимо усилить работу по наблюдению пациентов на амбулаторном уровне для снижения нагрузки на стационары города. В свою очередь директоров стационаров прошу быть готовыми к развертыванию дополнительных инфекционных коек, иметь запас средств индивудуальной защиты и лекарственных препаратов», - добавил руководитель управления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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