Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Свыше двухсот экс-заключенных трудоустроили с начала года в Костанайской области

    22 Июля 2023, 14:15

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках реализации проекта «Стоп-рецидив» и ресоциализации экс-заключенных, с начала года трудоустроено свыше двухсот лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Костанайской области Бауыржана Бекбосынова.

    По данным областной прокуратуры, по инициативе ведомства в регионе реализуется проект «Стоп-рецидив», направленный на снижение удельного веса рецидивной преступности.

    «В результате принятых мер, доля преступлений, совершенных судимыми лицами сократилась с 20 до 15%. В основу проекта положены механизмы ресоциализации. Совместными усилиями с акиматом и уполномоченными органами организована работа по трудоустройству ранее судимых лиц! Ведь давно известно, что уровень преступности во многом определяют такие социально-экономические факторы, как безработица и низкий уровень благосостояния населения. За истекший период оказана помощь в трудоустройстве 206 лиц, социальная и иная помощь 452 лицам, 17 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получили адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты»,- сообщил Б. Бекбосынов.

    Отмечается, что в процесс по ресоциализации осужденных вовлечен неправительственный сектор, на работу которого впервые из местного бюджета выделено 7,7 млн тенге.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области для оказания социально-правовой помощи осужденным прокуратурой создан Дом пробации, где представители государственных органов оказывают осужденным услуги в сферах занятости, здравоохранения, образования. Еженедельно прокурорами совместно с уполномоченными органами проводится анкетирование осужденных лиц для установления объема жизненных потребностей.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Общество полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную
    Социальный патронат запустят в Казахстане
    Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау