Свыше двухсот экс-заключенных трудоустроили с начала года в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках реализации проекта «Стоп-рецидив» и ресоциализации экс-заключенных, с начала года трудоустроено свыше двухсот лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Костанайской области Бауыржана Бекбосынова.

По данным областной прокуратуры, по инициативе ведомства в регионе реализуется проект «Стоп-рецидив», направленный на снижение удельного веса рецидивной преступности.

«В результате принятых мер, доля преступлений, совершенных судимыми лицами сократилась с 20 до 15%. В основу проекта положены механизмы ресоциализации. Совместными усилиями с акиматом и уполномоченными органами организована работа по трудоустройству ранее судимых лиц! Ведь давно известно, что уровень преступности во многом определяют такие социально-экономические факторы, как безработица и низкий уровень благосостояния населения. За истекший период оказана помощь в трудоустройстве 206 лиц, социальная и иная помощь 452 лицам, 17 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получили адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты»,- сообщил Б. Бекбосынов.

Отмечается, что в процесс по ресоциализации осужденных вовлечен неправительственный сектор, на работу которого впервые из местного бюджета выделено 7,7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области для оказания социально-правовой помощи осужденным прокуратурой создан Дом пробации, где представители государственных органов оказывают осужденным услуги в сферах занятости, здравоохранения, образования. Еженедельно прокурорами совместно с уполномоченными органами проводится анкетирование осужденных лиц для установления объема жизненных потребностей.