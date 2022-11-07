Свыше двух тысяч похищенного во время январских событий оружия не могут найти в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов озвучил количество похищенного во время январских событий единиц оружия, которое пока не могут найти полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, на сегодня неустановленным остается местонахождение 2026 единиц похищенного во время январских событий оружия (1257 ед. гражданского, 621 ед. табельного, 155 ед. травматических, газовых и сигнальных пистолетов). Работа по их обнаружению продолжается», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Ранее заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил обновленные данные о похищенном во время январских событий оружии.

В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области - 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов.

В резиденции Президента РК после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Данное оружие впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка.

Фото: www.kirovsk.by