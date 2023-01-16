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    Свыше двух миллионов кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

    16 Января 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города Астаны продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме по уборке снега и наледи. С утра 16 января улицы и дороги столицы очищают более 2 тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    В снегоуборочных работах в городе задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысяча единиц спецтехники.

    В ночь с 15 на 16 января из столицы вывезли более 37 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 678 большегрузов.

    Всего с начала зимы вывезено свыше 2 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны сделано более 160 тысяч рейсов.

    Кроме того, по городу на проезжей части и тротуарах регулярно производится отсыпка песко-соляной смеси для комфортного передвижения горожан.

    Ранее специалисты департамента по ЧС Астаны призвали жителей столицы быть осторожными и обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий. При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей.


    Фото: пресс-служба акимата г.Атаны
    Астана ЖКХ
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