Свыше четырех тысяч жителей Нур-Султана получили выплаты в честь 76-й годовщины Великой Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с предстоящим праздником - Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «1941-1945 годов» единовременные денежные выплаты в столице получил 4 061 человек. В том числе ветераны Великой Отечественной войны - по 1 млн тенге, лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС в размере 35 МРП (102 095 тенге), ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) – в размере 20 МРП (58 340 тенге), ветераны труда (труженики тыла, Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері») и другие лица, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан «О ветеранах», в том числе семьи погибших военнослужащих – в размере 11 МРП (32 087 тенге).

Дополнительно вышеуказанным категориям граждан оказываются меры социальной поддержки в виде квалифицированной медицинской помощи в специализированном госпитале, предоставляются санаторно-курортное лечение, денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, социальная помощь на подписку периодических изданий, льготы по проезду в общественном транспорте, лекарственное обеспечение, услуги зубопротезирования.

При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм организован ряд онлайн-мероприятий по чествованию ветеранов ВОВ: поздравление ветеранов в рамках военно-патриотического проекта акимом города, акимами районов, депутатами маслихата фракции «Nur Otan» за их героические боевые подвиги, совершенные ради Великой Победы, с вручением памятных подарков в виде бытовой техники, продовольственных корзин за счет спонсорских средств, отправкой поздравительных телеграмм всем труженикам тыла. В том числе - онлайн-конкурс военно-патриотических песен, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, онлайн-экскурсии по Монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны, Мемориальному комплексу «Отан қорғаушылар», памятникам Маншук Маметовой, Бауыржану Момышұлы, мобильное мероприятие «Жеңіс жолдарымен», видеопоздравление в рамках военно-патриотического проекта «Jas sarbaz», городской онлайн-конкурс детского рисунка «Жеңіс күні», онлайн-забег, посвящённый Дню Победы в ВОВ среди учащихся школ, студентов, онлайн-концерт «Жеңіс жолы», посвященный 76-летию ВОВ, возложение цветов к памятникам, расположенным на территории столицы.

Ветераны войны, труженики тыла выразили слова благодарности руководству столицы за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении.



