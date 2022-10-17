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    Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области

    17 Октября 2022, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские выявляют злостных нарушителей правил дорожного движения в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской области более 4 тыс. водителей привлечены к административной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Правонарушения зафиксированы автоматическими средствами фиксации.

    Об этом рассказали в административной полиции ДП области.

    С этого года для выявления нарушителей ПДД используются возможности комплекса «Ekin Patrol G2». Автокомплексы в потоке дорожного движения обнаруживают транспортные средства, водители которых уклоняются от привлечения к административной ответственности.

    В ходе проведенных рейдов полицией, к примеру, задержана автомашина «PORSCHE CAYENNE». За последние два месяца зафиксировано 74 нарушения ПДД по регионам страны. Водитель совершил 66 нарушений ПДД в Костанайской области, шесть нарушений зафиксированы в Астане и два – в Караганде. На данного водителя наложено штрафов на сумму 1 млн 745 тыс. тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку города Костаная», - сообщили в полиции.

    В начале октября в городе Житикара задержан водитель автотранспорта с российским учетом. В течение 15 дней жителем района совершено 42 нарушения ПДД на сумму почти 900 тыс. тенге. Автомашина также водворена на специализированную стоянку.

    7 октября в Мендыкаринском районе задержана автомашина «Тойота Ланд Крузер» также с иностранным учетом. Водитель нарушил ПДД 16 раз на сумму более 274 тыс. тенге. В тот же день в Карабалыкском районе на посту «Рубеж» задержана автомашина «LADA Vesta» с российским учетом, за которой значится 13 нарушений на сумму более 363 тыс. тенге. Водителям вручены уведомления о штрафе.

    Кроме того, за уклонение от заключения договора об обязательном страховании по части второй статьи 230 КоАП РК привлечено 112 водителей.

    Всего полицейскими жителям области вынесено 2 тыс. 745 предписаний для уплаты административных штрафов. На специализированную стоянку водворено 85 транспортных средств, 68 водителей приняли меры к заключению договора страхования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Общество Костанай
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