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    Свыше 98% госуслуг с начала года оказано в электронном виде в области Абай

    1 Августа 2023, 15:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Местные исполнительные органы в области Абай за первое полугодие в общем оказали 2,791 млн госуслуг. 2,739 из них – удалённо. При этом, в бумажном виде через канцелярию услугодателя оказано всего 344 услуг, что составляет всего 0,01%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    Вместе с тем, через НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) – 1856 (0,66%), тогда как посредством портала «Электронное правительство» – 1 318 442 услуг (или 47,3%).

    Некоторая часть услуг оказана через портал «Е- лицензирование» – 12 341 (0,44%). В электронном виде через информационные системы услугодателя, в том числе без прямого контакта с услугополучателем оказаны 917 054 услуги (32,8%), путем прямого контакта 491 203 (17,6%) – услуг.

    Для сравнения, во второе полугодие 2022 года было оказано 2,514 млн услуг, из них 96,8 % в электронном виде.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство для граждан Абайская область
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