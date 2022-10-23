Свыше 940 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 23 октября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 944 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 789 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 155 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 847 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента

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