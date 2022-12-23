Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Свыше 93 млрд тенге предложили за радиочастоты для 5G  в Казахстане

    23 Декабря 2022, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился победитель аукциона на радиочастоты для 5G. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    «Завершились торги на аукционе на радиочастоты для 5G по лоту №2. Начальная сумма торгов составляла 1,761 млрд. тенге. Уже в 10:00 поступило наибольшее стартовое предложение - 20 млрд тенге. За 4 с лишним часа сумма выросла до рекордных 93,399 млрд тенге, на чем и завершились торги. Победителем аукциона стал Консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис». Победитель станет владельцем 100 МГЦ в диапазоне 3700-3800 МГЦ после оформления соответствующих разрешительных документов. По итогам аукциона двух лотов сумма, направленная в республиканский бюджет, составит 156 миллиардов тенге! Как раз эти средства помогут нам в реализации нового национального проекта «Доступный Интернет», - сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

    Министр напомнил, что проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 сел оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным селам и т.д.

    Фото: facebook.com/BagdatMussin
    Интернет Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    23 декабря пройдет аукцион по лоту №2 для технологии 5G в Казахстане
    НПО помогли выявить 16 сайтов с противоправным контентом
    Переехавший из России IT-специалист назвал плюсы и минусы жизни в Казахстане
    Научные организации слабо вовлечены в изучение недр страны – Минэкологии
    Популярное
    1 Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром
    2 Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат
    3 Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске
    4 Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы
    5 Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана
    Новости партнеров