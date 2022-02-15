Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО

    15 Февраля 2022, 22:05

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области активно проводится вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, первой дозой компонента вакцины привито 917 292 человека, второй компонент получили 907 168 жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    С третьей декады 2021 года к общей прививочной кампании в регионе присоединилась вакцинация поступившей вакциной производства Pfizer/BioNTech подростков с 12 до 17 лет включительно, беременных и кормящих женщин.

    «Первый компонент вакцины Pfizer получили свыше 102 тысяч человек, в том числе 2 304 беременных женщин, около восьми тысяч кормящих женщин, более 92 тысяч подростков. Полностью прошли процедуру вакцинации 89 тысяч человек. У вакцинированных неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы», – отметили в ведомстве.

    По мнению эпидемиологов и иммунологов, защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» поможет ревакцинация через шесть месяцев от даты второй прививки. По последним данным, в области ревакцинацию прошли около 330 тысяч человек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане