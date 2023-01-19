Свыше 900 нарушений и дефектов выявили на дорогах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В минувшем году на местных и республиканских автодорогах Акмолинской области выявили около 920 нарушений и дефектов. Об этом на прошедшем брифинге сообщил директор Акмолинского областного филиала Национального центра качества дорожных активов МИИР РК Талгат Кайратхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в прошлом году на строительство и ремонт дорог региона было выделено более 60 миллиардов тенге. Часто поступали жалобы и обращения акмолинцев в ответственные органы по состоянию данных дорог на наличие на них дефектов. Даже сам Президент обратил на это внимание. На все объекты дорожного строительства осуществлялись выезды, отбирались пробы дорожно-строительных материалов, проводились их последующие лабораторные испытания.

«Филиал провел на дорожно-строительные объекты местного значения почти 260 инспекционных выездов и на республиканские дороги почти 320 выездов. В нашу испытательную лабораторию мы отобрали больше тысячи проб дорожно-строительных материалов, около 550 из которых соответствовали требованиям качества. В течение года было выявлено порядка 920 нарушений и дефектов. По всем были направлены предписания по устранению. То есть мы, проводя выезды, проверки, отборы, не преследуем цель наказать или оштрафовать ту или иную дорожную организацию, а хотим своевременно выявить и устранить дефекты в нужные сроки. Мы на эти участки проводим инспектирование по устранению выявленных дефектов», - пояснил Т. Кайратхан.

Были названы основные проблемы, стоящие сегодня перед дорожниками региона. Одна из них – большегрузы.

«На некоторых участках автодорог выявляются дефекты, сетки трещин, выбоины. Основной причиной появления дефектов стало передвижение большегрузного автотранспорта, перегруз, несоблюдение требований перевозки большегабаритных грузов. Поэтому хотелось бы призвать водителей к соблюдению всех правил перевозки большегабаритных грузов», - отметил Т. Кайратхан.

Основными причинами некачественных дорог также были названы безответственность подрядчиков, недостаточный контроль со стороны технического надзора, некачественные материалы. Свое влияние на ход и качество дорожно-строительных работ оказывают сезонное удорожание горюче-смазочных материалов и дефицит битума. Но главная проблема заключается в недобросовестных подрядчиках, которые не всегда соблюдают требования по качеству и стандарты при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Одно из приоритетных направлений деятельности филиала – контроль за качеством содержания автодорог в зимне-весенний период.

«Мы регулярно выезжаем на участки автодорог. Проверяем, как дорожные организации проводят отсыпку противогололедного материала, как работает техника и проводятся очистительные работы, как установлены дорожные и предупредительные знаки. Здесь очень важны оперативность и своевременность проведения всех работ. В надлежащем состоянии должны быть снегозадерживающие заборы вдоль автодорог, особенно на сильнозаносимых участках. Важно соблюдение всех моментов, от этого зависит безопасность дорожного движения. С начала года мы выявили более 20 дефектов при зимнем содержании автодорог», - добавил спикер.

Для повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона «О транспорте» вносятся поправки, предусматривающие ввод солидарной ответственности авторского и технического надзоров наравне с подрядными организациями в гарантийный период, а также наделение Национального центра качества дорожных активов полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети. Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог.



