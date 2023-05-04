Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области

    4 Мая 2023, 14:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 900 млн тенге задолжали две больницы бизнесменам в Атырауской области за поставки товаров по государственным закупкам. После вмешательства антикоррупционного ведомства деньги на счета предпринимателей начали поступать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведения мониторинга департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области выявлены факты невыплаты денежных средств областная больницей №2 и Курмангазинской районной больницей 64 субъектам предпринимательства на сумму более 900 млн тенге. Деньги предприниматели должны были получить за оказанные услуги и поставку товаров по государственным закупкам. Департаментом в целях выяснения обстоятельств были направлены письма в медицинские учреждения-должники. На сегодняшний день медучреждения выплатили 13 субъектам предпринимательства средства в размере 54,6 млн тенге. Выплаты продолжаются», - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

    Как отметили в ведомстве, ранее учреждения отказывались перечислить деньги за поставку продуктов питания, а также за оказание услуги по техническому обслуживанию оборудования. Однако после вмешательства департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области обращения предпринимателей были полностью удовлетворены и началась выплата задолженностей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 28 тысяч жителей Карагандинской области пройдут медосмотры в передвижных комплексах
    В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Меры по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в Правительстве
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров