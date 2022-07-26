Свыше 90% жамбылских первоклашек сдали свои документы в школу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Здания, учебники, тетради, прием документов – как школы в Жамбылской области готовятся к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, более половины бюджета Жамбылской области направляется на сферу образования - 244,4 млрд тенге в 2022 году, что составляет 53% областного бюджета. На строительство 22 объектов образования выделено 7,6 млрд тенге, введено в эксплуатацию 7 школ, до конца года построят еще десять.

По информации заместителя руководителя управления образования Жамбылской области Айдын Досыбаевой, на данный момент в регионе работают 480 организаций образования.

«Это 444 дневных, 4 вечерних, 5 специальных и 27 частных школ, - сообщила спикер. - В завершившемся учебном году 2021-2022 в наших школах обучались 244 299 учащихся. Планируется, что в новом учебном году 2022 – 2023 в первый класс будет принято 21 999 учащихся».

По словам Айдын Досыбаевой, прием документов в первый класс проводится с первого апреля по первое августа. Уже приняты документы 90,7% ребят, поступивших в первый класс.

Говоря о состоянии школьных зданий, заместитель руководителя облуправления образования Айдын Досыбаева заметила, что в регионе еще имеется одно ветхое здание - часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две 2 школы с нехваткой мест в Таразе.

«Рассмотрено финансирование в размере 6,8 млрд тенге на строительство 15 школ к 2022 году. Сегодня ведутся строительные работы. В этом году сдадут 10 школ в пяти районах и городе Таразе. Планируется решение проблем двух трехсменных школ, двух школ с нехваткой мест и шести ветхих школ», - сообщила спикер.

Кроме того, в этом году на капитальный ремонт 18 объектов образования, а это 16 школ и два детских сада, выделено 4,1 млн тенге.

«Касательно учебников, могу сказать, что заключено 163 договора с 28 издательствами. На 2022-2023 учебный год на приобретение и доставку учебников «Немецкий язык» (2, 3, 5, 7 классы), «Физика», «Химия», «Биология» для 7 класса, учебник «Абайтану» для 5-11 классов и тетрадей для 1 класса выделено 2,9 млрд тенге. В эту сумму входит и стоимость транспортировки - 16,2 млн тенге», - сообщила спикер.