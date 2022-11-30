Свыше 90% жамбылских детей до шести лет обеспечены дошкольным воспитанием

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качественным образованием и воспитанием обеспечиваются дети в дошкольных организациях Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаевой, в 567 дошкольных жамбылских организациях воспитываются свыше 59 тыс. детей. Воспитанием обеспечено в среднем 90 % детей в возрасте от одного года до шести лет.

Спикер сообщила, что, что для обеспечения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением в Жамбылской области растет количество частных дошкольных организаций. В 2021 году работали 199 организаций, в 2022 – 222.

В частных детсадах воспитываются свыше 24 тыс. детей. В этом году открылись 12 таких организаций на 1 тыс. 600 мест. В центре внимания всегда находится безопасность детей. Поэтому все детские сады области на 100 % обеспечены камерами видеонаблюдения.

«Качественное образование – это главный механизм развития общества и государства в XXI веке, - считает заместитель руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаева. – Знания развивают личность, укрепляют духовное и культурное развитие. Воспитание маленького человека начинается с детского сада, уже там ребенок начинает получать первые знания и навыки. Поэтому управление образования региона уделяет особое внимание дошкольным организациям области. Отмечу, что в этом году на всю сферу образования региона выделили половину бюджета Жамбылской области – 236,6 млрд тенге».



