Свыше 90 мостов построят на железнодорожном участке Достык – Мойынты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках строительства вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты построят 92 моста, установят 57 новых и удлинят 231 водопропускных труб. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании «Қазақстан темір жолы».



В дирекции по реализации крупных проектов нацкомпании отметили, что самые крупные мосты возведут на перегонах Бесколь – разъезд 8, Предузловая – разъезд 5, Ашыозек – Акжайдак, Токырау – Орта-Дересин, разъезд 5 – Жаксыбулак.

Железобетонные конструкции и изделия для искусственных сооружений изготавливаются на казахстанских заводах. В настоящее время проводятся работы по возведению 63 мостов и установке 188 водопропускных труб.

Строительство второй линии на участке Достык-Мойынты протяженностью 836 км началось в ноябре прошлого года. Запуск второй линии увеличит пропускную способность участка в 5 раз. Это положительно скажется на перевозке грузов казахстанских экспортеров и повлияет на развитие транзитного потенциала страны.