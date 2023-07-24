Свыше 9 тысяч случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в РК с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы противодействия интернет-мошенничеству обсудили общественники в МВД. Об этом сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На минувшей неделе прошло заседание общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел. Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы противодействия интернет-мошенничествам: опыт, проблемы, решения. Отмечено, что на сегодня киберпреступность, в особенности интернет-мошенничества, является одной из актуальных проблем», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По данным МВД, с начала года по стране зарегистрировано более 9,4 тысячи интернет-мошенничеств. Наблюдается определенная динамика их снижения.

Заместитель департамента криминальной полиции МВД Талгат Шаяхметов рассказал общественникам об образном портрете «интернет-мошенников».

Основными, представляющими наибольшую угрозу, мошенниками являются хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Они входят в состав зарубежных ОПГ и работают в Call-центрах, с постоянной дислокацией в странах СНГ. Между ними имеется чёткое распределение ролей: «переговорщики», «хакеры», IT-специалисты. Исходя из этого, уже понятно, что вся сложность в пресечении их преступной деятельности заключается в их местонахождении, то есть за пределами Казахстана», - отметил он.

Спикер также подчеркнул, что некоторые граждане не прислушиваются к рекомендациям полицейских и попадаются на уловки мошенников.

Для того чтобы полиция не оставалась с этой проблемой наедине, по поручению министра, в проект «Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы» вопросам противодействия киберпреступности уделён целый блок. В повышение правовой грамотности населения вовлекаются и иные госорганы вместе с общественностью.

Сегодня во всех регионах созданы подразделения CyberPol - ударно-целевые группы. В их состав входят оперативники, следователи и криминалисты. Они работают по принципу одного окна, что позволяет оперативно взаимодействовать с банковским сектором и операторами сотовой связи.