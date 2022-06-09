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    Свыше 9 тыс. рабочих мест создадут в Актюбинской области

    9 Июня 2022, 03:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках региональной карты занятости в Актюбинской области планируется создать более 9 тыс. рабочих мест. Вопросы содействия занятости населения рассмотрели в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асланбека Шуйншалиева, в соответствии с поручением Главы государства в рамках национальных проектов сформирована региональная карта занятости. Согласно карте, запланирована реализация 272 проектов с созданием 9222 рабочих мест. Информация о вакансиях размещается на Электронной бирже труда.

    Также в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы планируется охватить мерами содействия занятости более 53 тыс. безработных граждан, на сегодня план выполнен на 26,5%, то есть трудоустроены и направлены на краткосрочные курсы профобучения 14 тыс. человек.

    В поддержке и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда наиболее эффективны проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». В прошлом году в рамках этих проектов по области было трудоустроено 176 молодых людей, а в текущем году планируется трудоустроить около 300.

    Еще один эффективный механизм обеспечения занятости населения - предоставление безвозвратных грантов. В Актюбинской области планируется выдать госгранты порядка 500 молодым людям и более 1 тыс. граждан из социально-уязвимых слоев населения.

    Аким области поручил усилить работу по всем направлениям.

    «Рост благосостояния и улучшение качества жизни населения напрямую зависит от обеспечения занятости. Особое внимание необходимо уделить профориентации молодых людей, обеспечению занятости членов многодетных и малообеспеченных семей. Эффективная реализация госпрограмм, направленных на занятость населения - одна из наших основных задач. Работа особенно должна быть усилена в районах», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Занятость Трудоустройство
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