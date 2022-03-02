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Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ

2 Марта 2022 08:19
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Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 390 070 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 002 048 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 2.03.2022 г. в разрезе регионов.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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