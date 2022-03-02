Новости
Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ
2 Марта 2022 08:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько подростков и женщин привились вакциной «Pfizer» Северо-Казахстанская область остается в «желтой» зоне 163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
По состоянию на 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 390 070 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 002 048 человек.
Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 2.03.2022 г. в разрезе регионов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
- Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
- Северо-Казахстанская область остается в «желтой» зоне
- Сколько подростков и женщин привились вакциной «Pfizer»
- 163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн