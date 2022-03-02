Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 390 070 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 002 048 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 2.03.2022 г. в разрезе регионов.







