Свыше 9 кг героина изъяли у иностранцев в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 9 килограммов героина изъяли сотрудники Комитета национальной безопасности на территории областного цента у двух иностранных граждан из Афганистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Как установлено в ходе следствия, наркотические средства были предназначены для дальнейшей поставки и реализации, в том числе жителям региона.

Таким образом, сотрудникам специальных органов удалось пресечь небывалую партию наркотиков, которая в среднем составила бы около 1 млн. доз разового применения наркозависимыми людьми.

Вина подсудимых была полностью доказана. Иностранные граждане приговорены к 11 годам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Всего, в текущем году за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждено 60 лиц, из них связанных со сбытом 20 лиц, которым назначено наказание от 10 до 13 лет лишения свободы.

По всем делам данной категории прокуроры ориентируют суды на назначение максимально строгого наказания в отношении виновных лиц.