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    Свыше 9,5 тыс. правонарушений выявлено с помощью видеокамер в Западно-Казахстанской области

    17 Августа 2022 21:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Западно-Казахстанской области с помощью видеокамер выявлено 9 528 административных правонарушений, из которых 1 498 - мелкое хулиганство, 762 - распитие спиртных напитков в общественных местах, 7 152 - нарушение ПДД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

    Как отметил заместитель начальника центра оперативного управления ЗКО Александр Плешаков, только за одну неделю с помощью камер видеонаблюдения выявили 267 административных правонарушений. Из них, 25 случаев мелкого хулиганства, 23 - распитие спиртных напитков в общественных местах, 217 - нарушение ПДД и два других правонарушения.

    «Несмотря на неоднократные предупреждения, самым частым правонарушением является переход проезжей части в неустановленных местах. Также наиболее распространен выброс мусора в неустановленных местах», - сообщил Александр Плешаков.
    #Западно-Казахстанская область #Борьба с преступностью #Общество
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