Свыше 9,3 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

По данным МВК, на 9 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 588 тыс. 616 человек, вторым компонентом – 9 млн 376 тыс. 773 человека.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 333 казахстанца.



