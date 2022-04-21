РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:32, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 9,2 млн казахстанцев получили второй компонент вакцины от ковида

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию по вакцинации населения опубликовала в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

    По данным МВК, 20 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 475 840 человек, 2-м компонентом - 9 224 495 человек.

    Вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 1 027 356 человек, II компонентом - 881 570 человек. Из них 1-й дозой: подростки – 810 165, беременные женщины – 37 495, кормящие женщины – 134 185; II дозой: подростки – 731 405, беременные женщины – 32 005, кормящие женщины – 115 481.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!