Свыше 9,2 млн казахстанцев получили второй компонент вакцины от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию по вакцинации населения опубликовала в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, 20 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 475 840 человек, 2-м компонентом - 9 224 495 человек.

Вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 1 027 356 человек, II компонентом - 881 570 человек. Из них 1-й дозой: подростки – 810 165, беременные женщины – 37 495, кормящие женщины – 134 185; II дозой: подростки – 731 405, беременные женщины – 32 005, кормящие женщины – 115 481.