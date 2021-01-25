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    Свыше 88 тысяч иностранцев посетили Алматы в 2020 году

    25 Января 2021, 17:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 88 тысяч иностранцев посетили Алматы в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным миграционной службы города, это на 64,6% меньше, чем в 2019 году.

    «Вместе с тем, информирую, что в минувшем году за нарушения миграционного законодательства привлечены к административной ответственности 16 347 нарушителей, в том числе иностранцев – 1 539. В административном порядке за пределы страны выдворены 238 иностранных граждан. Кроме того, в административном порядке наказаны 63 работодателя и 14 808 граждан Казахстана. Всего наложено штрафов на сумму 117 074 692 тенге», – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    По его информации, в 2020 году зарегистрировано 301 преступление, совершенное иностранцами. Наибольшее количество из них приходится на долю граждан Республики Узбекистан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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