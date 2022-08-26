Свыше 870 проектов МСБ на 21,6 млрд тенге профинансировали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход реализации в жамбылском регионе национального проекта по развитию предпринимательства обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации облуправления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы направлен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Это развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения, опора на средний бизнес, что является драйвером диверсификации отраслей экономики. Это и комплексное развитие конкуренции, создающее равные условия для субъектов предпринимательства.

Из основных 10 индикаторов два закреплены за облуправлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, четыре - за облуправлением координации занятости и социальных программ, остальные четыре - за областным управлением туризма.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на расширенном заседании акимата Жамбылской области под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждался ход реализации Национального проекта по развитию предпринимательства. В совещании приняли участие акимы районов и города Тараза, руководители управлений, территориальных департаментов, правоохранительных органов.

«Для достижения одного из индикаторов необходимо было довести количество субъектов предпринимательства, получивших меры финансовой поддержки, до 282. План перевыполнен - профинансирован 871 проект на сумму 21,6 млрд тенге», - сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев.

«В 2022 году утвержден индикатор создания 1 965 новых субъектов предпринимательства на селе. В соответствии с этим, с начала года в жамбылских селах создано 3 382 субъекта малого и среднего бизнеса. Однако Мойынкумский и Жуалынский районы не достигли целевых показателей. В этой связи есть просьба к акиматам этих районов до конца года провести эту работу», - отметил спикер.

В ходе совещания секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков поинтересовался, какая поддержка оказывается ремесленникам, которые планируют превратить свое любимое хобби в полноценный бизнес.

«Со стороны государства начинающим предпринимателям оказывается необходимая поддержка, надо довести эту поддержку до каждого ремесленника», - пояснил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и дал ряд поручений ответственным лицам в этом направлении.

Заслушав ответы акимов районов и руководителей ряда управлений, отстающих по некоторым позициям в реализации поручений, глава региона заметил, что следует улучшать индикаторы.

«У нас для этого есть все возможности и условия. Важно наращивать темпы роста в секторах экономики, обеспечить исполнение показателей, установленных в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы. Для повышения доходов населения, обеспечения занятости крайне важно реализовать задачи по развитию экономики области с использованием всех мер господдержки. Необходимо усиленно привлекать инвестиции, вести разъяснительную работу на местах, чтобы местные предприниматели знали об оказываемых государством мерах поддержки»,- резюмировал Нуржан Нуржигитов

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 августа в Казахстане в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы мерами содействия занятости охвачены 325,1 тыс. человек. 259,4 тыс. человек были трудоустроены, из них 155,3 тыс. – на постоянную работу.



