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    Свыше 861 тысячи подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

    30 Сентября 2022, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    По состоянию на 29 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 657 человек, вторым компонентом – 1 201 886 человек.

    Из них первым компонентом: подростки – 874 800, беременные женщины – 41 708, кормящие женщины – 145 493. Вторым компонентом: подростки – 861 020, беременные женщины – 39 652, кормящие женщины – 142 091.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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