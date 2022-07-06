Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Свыше 842 тыс. казахстанских подростков полностью привились против КВИ

    6 Июля 2022, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 6 июля, вакциной «Pfizer» провакцинированы первым компонентом - 1 225 370 человек, вторым компонентом – 1 156 011 человек. Из них: первой дозой: 867 728 подростка, 41 224 беременных женщин, 144 896 кормящих женщин. Второй дозой: 842 295 подростков, 38 474 беременных женщин, 138 413 кормящих женщин.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов