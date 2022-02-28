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    Свыше 81% личного состава ВС РК ревакцинированы от COVID-19

    28 Февраля 2022, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прививку от коронавируса в казахстанской армии на сегодня получили более 81% процента военнослужащих и представителей гражданского персонала. К ревакцинации привлечен личный состав, прошедший полный курс вакцинации. Исключение составляют только имеющие медицинские противопоказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Как отметили в ведомстве, ревакцинация осуществляется на добровольной основе. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. После получения прививки все пациенты остаются под наблюдением врачей в течение получаса.

    Процедура проводится на базе военных поликлиник и в местных лечебных учреждениях по месту прикрепления. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений получают вакцину в пунктах постоянной дислокации.

    На территории соединений и воинских частей развернуты прививочные посты, также работают выездные прививочные бригады.

    Своевременная ревакцинация личного состава позволяет сформировать коллективный иммунитет и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Армия Коронавирус в РК Вакцинация
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