Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Свыше 800 тонн мяса птицы ежедневно производится в Казахстане

    1 Июля 2020, 09:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев 2020 года производство мяса птицы в республике выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май произведено почти 100 тысяч тонн продукции, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Мясо птицы в Казахстане производят 24 птицефабрики. Ежедневно они выпускают более 800 тонн продукции (в Акмолинской области – более 200 тонн, в Алматинской – около 350, в Актюбинской и Атырауской – порядка 7 тонн, в ВКО – 130, в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях – более 20, в Костанайской и Павлодарской – 14, в СКО – 6, Туркестанской – почти 45 тонн).

    Ожидается, что до конца года все категории хозяйств дадут почти 300 тысяч тонн мяса.

    Стоит отметить, что в 2019 году в республике произвели 223 тысячи тонн мяса птицы, а в 2018-м – 192 тысячи тонн. Благодаря неуклонному росту производства на 4% сократилась доля импорта мяса птицы – с 49% в 2018 году до 45% в 2019-м.

    Тенденция роста производства объясняется реализацией программы развития птицеводческой отрасли, в частности, мясного направления, а также расширением мер господдержки производства мяса птицы. В частности, в рамках программы развития птицеводства для дальнейшего импортозамещения мяса птицы принимаются меры по финансированию строительства новых и модернизации действующих птицефабрик.

    Сегодня в Казахстане продолжается строительство пяти птицефабрик. Также ведется работа по реанимированию птицефабрик в Алматинской (ТОО «OTAN Green Food»), Атырауской (ТОО «Meken Chicken») и Костанайской (ТОО «Комсомольская птицефабрика») областях.

    Одна из современных птицефабрик республики, выпускающих высококачественную продукцию, расположена в Шымкенте. ТОО «Шымкент құс» уже 14 лет выпускает яйца и мясо бройлера. Производственная мощность фабрики - 115 млн яйц и 2 тысячи тонн мяса в год. Общее поголовье птицы сейчас превышает 600 тысяч, в том числе около 400 тысяч кур несушек, более 92 тысяч голов молодняка и 115 тысяч бройлеров. В компании трудоустроено 320 жителей мегаполиса, средняя зарплата птичниц – 105 тысяч тенге.

    Автор:

    Бизнес Промышленность Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане