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    Свыше 800 млн тенге направят на ремонт объектов культуры в Костанайской области

    10 Июня 2022, 02:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Почти вдвое увеличена сумма из областного и республиканского бюджетов, выделенная на ремонт объектов культуры в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя областного управления культуры Ерлана Калмакова, в прошлом году на капитальный и текущий ремонты объектов культуры из областного и местных бюджетов затрачено 498,2 млн тенге.

    «В рамках реализации проекта «Ауыл - ел бесігі» капитально отремонтированы Октябрьская сельская библиотека Карасуского района, Научненский Дом культуры Карабалыкского района. В текущем году развитие инфраструктуры сферы культуры продолжено. В общем из бюджета на ремонты объектов культуры в текущем году выделено более 800 млн тенге, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено 337,4 млн тенге»,- отметил Ерлан Калмаков.

    В этом году планируется также построить Дом культуры в селе Ершовка Узункольского района, ведется реконструкция кровли Сарыкольского районного Дома культуры, капитальные ремонты зданий домов культуры в селе Михайловка Мендыкаринского района и селе Тогузак Карабалыкского района. На выделенные средства планируется завершить ремонт здания Денисовской районной библиотеки.

    В целом, в Костанайской области на сегодняшний день насчитывается свыше 600 объектов культуры.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Строительство
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