Свыше 800 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 4,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 87,
в Атырауской области - 27,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 255,
в ЗКО - 42,
в Карагандинской области - 193,
в Улытауской области - 12,
в Костанайской области - 54,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области - 46,
в Павлодарской области - 46,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек.