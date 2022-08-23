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    Свыше 800 казахстанцев выздоровели от COVID-19

    23 Августа 2022, 08:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 4,

    в Алматинской области - 2,

    в Жетысуской области - 87,

    в Атырауской области - 27,

    в Абайской области - 2,

    в Жамбылской области - 255,

    в ЗКО - 42,

    в Карагандинской области - 193,

    в Улытауской области - 12,

    в Костанайской области - 54,

    в Кызылординской области – 32,

    в Мангистауской области - 46,

    в Павлодарской области - 46,

    в Туркестанской области - 6.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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