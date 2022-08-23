Свыше 800 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 4,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 87,

в Атырауской области - 27,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 255,

в ЗКО - 42,

в Карагандинской области - 193,

в Улытауской области - 12,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области - 46,

в Павлодарской области - 46,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек.



