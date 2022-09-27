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    Свыше 80 тысяч услуг получили иностранцы в ЦОНах Алматы с начала года

    27 Сентября 2022, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала «Правительства для граждан» по Алматы Абдурасул Кулдашов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что с 21 сентября увеличился поток приезжающих в мегаполис россиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Абдурасул Кулдашов заявил, что по городу функционируют 8 районных отделов, 4 Специалированных отдела, один Центр миграционных услуг.

    «С 1 января по 26 сентября текущего года нашими специалистами оказано 81 156 услуг. Из них «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в РК» - 74 698 услуг. «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК» - 6458 услуг», - проинформировал спикер.

    В период с 21 по 26 сентября за ИИН обратился 2851 иностранец. К слову, россияне оформляют в Казахстане ИИН как нерезиденты. В это же время за получением разрешения на временное проживание в РК обратились 474 человека. Срок изготовления обеих услуг составляет – 1 рабочий день.

    Директор филиала госкорпорации напомнил, что 27 сентября по Алматы организована работа еще одного отдела для приема и выдачи документов по государственной услуге «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в РК» по адресу: мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А. В нем создано 20 рабочих мест для приема граждан, два места для выдачи готовых документов.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Россия мигранты ЦОН
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