Свыше 80 тысяч услуг получили иностранцы в ЦОНах Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала «Правительства для граждан» по Алматы Абдурасул Кулдашов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что с 21 сентября увеличился поток приезжающих в мегаполис россиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абдурасул Кулдашов заявил, что по городу функционируют 8 районных отделов, 4 Специалированных отдела, один Центр миграционных услуг.

«С 1 января по 26 сентября текущего года нашими специалистами оказано 81 156 услуг. Из них «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в РК» - 74 698 услуг. «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК» - 6458 услуг», - проинформировал спикер.

В период с 21 по 26 сентября за ИИН обратился 2851 иностранец. К слову, россияне оформляют в Казахстане ИИН как нерезиденты. В это же время за получением разрешения на временное проживание в РК обратились 474 человека. Срок изготовления обеих услуг составляет – 1 рабочий день.

Директор филиала госкорпорации напомнил, что 27 сентября по Алматы организована работа еще одного отдела для приема и выдачи документов по государственной услуге «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в РК» по адресу: мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А. В нем создано 20 рабочих мест для приема граждан, два места для выдачи готовых документов.



